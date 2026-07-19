Килиан Мбаппе – статистика на ЧМ-2026: голы, передачи, карточки

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе провёл на ЧМ-2026 восемь матчей, во всех вышел в стартовом составе, в четырёх из них был заменён.

За время, проведённое на ЧМ-2026, форвард отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. В матчах с Сенегалом (3:1), Ираком (3:0) и Швецией (3:0) Мбаппе записал на свой счёт по дублю, в игре за третье место с Англией (4:6) забил два мяча и сделал передачу, во встрече с норвежцами (4:1) оформил два ассиста, в матче с Марокко (2:0) на его счету гол и результативная передача, а в игре с Парагваем (1:0) Килиан забил единственный мяч. В полуфинальном матче с испанцами (0:2) нападающий в протоколе отметился лишь жёлтой карточкой.

На данный момент Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров на ЧМ-2026, обходя нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на два гола.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.