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«Шахтёр» обратился в «Челси» с просьбой о проведении домашних матчей в ЛЧ на их поле

«Шахтёр» обратился в «Челси» с просьбой о проведении домашних матчей в ЛЧ на их поле
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Украинский Шахтёр» рассматривает возможность проведения домашних матчей Лиги чемпионов в Лондоне. Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, украинский клуб провёл переговоры с «Челси», «Фулхэмом» и «Брентфордом» по поводу использования их стадионов для еврокубковых встреч. Все три английских клуба в предстоящем сезоне не сыграют в еврокубках, тогда как «Шахтёр» выступит на общем этапе Лиги чемпионов.

Как отмечает The Athletic, помимо Англии, украинский клуб также изучает варианты с проведением домашних матчей в Германии.

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