«Конечно, хотелось сыграть больше». Букайо Сака — об итогах ЧМ-2026

Вингер сборной Англии Букайо Сака выразил сожаление по поводу того, что на чемпионате мира 2026 года провёл лишь один полный матч — в игре за 3-е место с национальной командой Франции, где он оформил хет-трик. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу английской команды. Сака остался на скамейке запасных в полуфинале с Аргентиной, который закончился поражением для сборной Англии со счётом 1:2. В общей сложности на турнире игрок «Арсенала» провёл семь матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

«Конечно, хотелось сыграть больше. Но, конечно, сейчас не время об этом говорить. Стараюсь говорить за себя на поле. Всё уже позади. Двигаемся дальше», — приводит слова футболиста Sky Sports.

На вопрос о том, радуют ли болельщиков «Арсенала» его выступления и голы, он ответил: «Да. Я в форме, я в форме».

Сборная Англии завершила чемпионат мира на третьем месте, в то время как французская команда заняла четвёртую строчку. Победитель турнира будет определён в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.

Финальный матч ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.