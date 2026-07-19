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Конечно, хотелось сыграть больше. Букайо Сака — об итогах ЧМ-2026

«Конечно, хотелось сыграть больше». Букайо Сака — об итогах ЧМ-2026
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Вингер сборной Англии Букайо Сака выразил сожаление по поводу того, что на чемпионате мира 2026 года провёл лишь один полный матч — в игре за 3-е место с национальной командой Франции, где он оформил хет-трик. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу английской команды. Сака остался на скамейке запасных в полуфинале с Аргентиной, который закончился поражением для сборной Англии со счётом 1:2. В общей сложности на турнире игрок «Арсенала» провёл семь матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Конечно, хотелось сыграть больше. Но, конечно, сейчас не время об этом говорить. Стараюсь говорить за себя на поле. Всё уже позади. Двигаемся дальше», — приводит слова футболиста Sky Sports.

На вопрос о том, радуют ли болельщиков «Арсенала» его выступления и голы, он ответил: «Да. Я в форме, я в форме».

Сборная Англии завершила чемпионат мира на третьем месте, в то время как французская команда заняла четвёртую строчку. Победитель турнира будет определён в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.

Финальный матч ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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