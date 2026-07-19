Трансфер Роджерса в «Челси» станет самым дорогим переходом британца в истории

Переход полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса в «Челси» станет самым дорогим трансфером британского футболиста в истории. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, лондонский клуб заплатит за 23-летнего англичанина £ 117 млн. Из этой суммы £ 15 млн фунтов получит «Мидлсбро», за который Роджерс выступал ранее. Таким образом, будет побит рекорд, установленный нынешним летом после перехода Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» за £ 116 млн.

Как сообщает The Athletic, футболист подпишет контракт с «Челси» по схеме «6+1». Медицинское обследование игрок должен пройти в понедельник, 20 июля.

По информации источников, интерес к Роджерсу также проявлял «Арсенал», однако хавбек предпочёл перейти в «Челси». Отмечается, что важную роль в его решении сыграл главный тренер команды Хаби Алонсо.

Роджерс перешёл в «Астон Виллу» из «Мидлсбро» зимой 2024 года.

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