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Египет претендует на проведение Суперкубка Испании 2027 года

Египет претендует на проведение Суперкубка Испании 2027 года
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Египет стал потенциальным кандидатом на проведение Суперкубка Испании 2027 года. Cтрана вошла в гонку после того, как Саудовская Аравия отказалась от участия из-за совпадения расписания с Кубком Азии. Египетская футбольная ассоциация направила запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с предложением рассмотреть возможность проведения турнира в Каире, сообщает Marca.

Кроме Египта, интерес к проведению турнира проявили Соединённые Штаты Америки, Мексика, Китай и Катар. Однако, как отмечают источники, заявка Катара сталкивается с трудностями из-за проблем региональной безопасности, что делает Египет одним из основных претендентов.

Матч за Суперкубок Испании запланирован на первую неделю февраля 2027 года. Полуфинальные пары уже известны: «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико», а «Реал» сыграет с клубом «Реал Сосьедад». RFEF подтвердила, что рассматривает предложения, прежде чем выбрать место проведения турнира.

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