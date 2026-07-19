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Усман Дембеле — статистика на ЧМ-2026: голы, передачи, карточки

Усман Дембеле — статистика на ЧМ-2026: голы, передачи, карточки
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле провёл на ЧМ-2026 восемь матчей, в семи вышел в стартовом составе, в пяти из них был заменён. В игре за третье место с Англией (6:4) появился на поле в перерыве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

За время, проведённое на ЧМ-2026, Дембеле отметился шестью голами и двумя результативными передачами. В матче с Ираком (3:0) нападающий записал на свой счёт гол и ассист, с норвежцами (4:1) оформил хет-трик, в игре со Швецией (3:0) сделал результативную передачу, а в матчах с Марокко (2:0) и Англией (4:6) забил по голу.

Французы в итоге заняли четвёртое место, сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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