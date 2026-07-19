Усман Дембеле — статистика на ЧМ-2026: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле провёл на ЧМ-2026 восемь матчей, в семи вышел в стартовом составе, в пяти из них был заменён. В игре за третье место с Англией (6:4) появился на поле в перерыве.

За время, проведённое на ЧМ-2026, Дембеле отметился шестью голами и двумя результативными передачами. В матче с Ираком (3:0) нападающий записал на свой счёт гол и ассист, с норвежцами (4:1) оформил хет-трик, в игре со Швецией (3:0) сделал результативную передачу, а в матчах с Марокко (2:0) и Англией (4:6) забил по голу.

Французы в итоге заняли четвёртое место, сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.