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Дрейк поставил $ 1,5 млн на победу Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией

Дрейк поставил $ 1,5 млн на победу Аргентины в финале ЧМ-2026 с Испанией
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Канадский рэпер Дрейк сделал ставку в размере $ 1,5 млн на победу Аргентины над Испанией в основное время финала чемпионата мира 2026 года. Известный музыкант опубликовал подтверждение своей ставки в социальных сетях. Если аргентинская команда одержит победу, Дрейк сможет получить более $ 5 млн.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это не первая ставка Дрейка на аргентинскую сборную. Перед финалом чемпионата мира 2022 года с Францией он также поставил $ 1 млн на победу Аргентины в основное время, однако тогда ставка оказалась неудачной: основное время завершилось вничью, и аргентинцы выиграли титул лишь в серии пенальти.

Дрейк известен тем, что его спортивные прогнозы часто не сбываются. В конце мая он поставил $ 1 млн на победу «Арсенала» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, но «канониры» уступили «ПСЖ» — 1:1 (3:4 пен.).

Финал чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнётся в 22:00 (мск).

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