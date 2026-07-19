Деклан Райс: это лучшая сборная Англии за очень долгое время. Это факт

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс подвёл итоги выступления команды на ЧМ-2026.

«Думаю, можем гордиться собой как команда — просто очень тяжело смириться с тем, что мы проиграли в полуфинале. Уже устали говорить, что гордимся выходом в полуфиналы и четвертьфиналы — в конечном итоге мы хотим побеждать вместе со сборной Англии. Но занять третье место на этом турнире — действительно большое достижение.

Это лучшая сборная Англии за очень долгое время. Это факт. Никто не может этого у нас отнять. Думаю, нам нужно продолжать двигаться вперёд. Всё решают мельчайшие детали. Это футбол: на днях мы проиграли из-за нескольких эпизодов, из-за того, как сыграли в ключевые моменты, особенно в обеих штрафных», — приводит слова Райса ВВС.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.