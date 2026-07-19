Лионель Месси опубликовал эмоциональное обращение перед финалом чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнёрам и болельщикам в социальных сетях накануне финала чемпионата мира.

«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь путь, который мы прошли. Каждый день рядом с этой командой, совместная борьба, умение подниматься после тяжёлых моментов и наслаждаться каждым шагом.

Спасибо каждому из моих партнёров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день делают всё возможное, чтобы эта сборная оставалась одной большой семьёй. Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем, которую никто не сможет стереть. Вперёд, Аргентина!» — написал Месси на своих страницах в социальных сетях.

Финальный матч Аргентина — Испания начнётся сегодня, в 22:00 мск.

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