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Лионель Месси опубликовал эмоциональное обращение перед финалом чемпионата мира

Лионель Месси опубликовал эмоциональное обращение перед финалом чемпионата мира
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнёрам и болельщикам в социальных сетях накануне финала чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь путь, который мы прошли. Каждый день рядом с этой командой, совместная борьба, умение подниматься после тяжёлых моментов и наслаждаться каждым шагом.

Спасибо каждому из моих партнёров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день делают всё возможное, чтобы эта сборная оставалась одной большой семьёй. Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем, которую никто не сможет стереть. Вперёд, Аргентина!» — написал Месси на своих страницах в социальных сетях.

Финальный матч Аргентина — Испания начнётся сегодня, в 22:00 мск.

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ЧМ-26: гений МЕССИ в финале, МБАППЕ опять без трофея

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