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То, как команда билась, заряжает энергией. Тухель — после матча с Францией

«То, как команда билась, заряжает энергией». Тухель — после матча с Францией
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что «три льва» постепенно сокращают отставание от сильнейших футбольных сборных мира. Подтверждением этому стала победа англичан над сборной Франции в матче за третье место на ЧМ‑2026 — встреча завершилась со счётом 6:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Думаю, вы все это видели. У нас есть шанс сократить разрыв — но и у соперника есть возможность его снова увеличить. Восемь лет назад Франция становилась чемпионом мира, а четыре года назад дошла до финала. Да, определённый разрыв есть, но это не повод опускать руки — мы как раз хотим его сократить.

Ещё вчера я говорил, что сегодняшний матч — первый шаг к этому. И мы его сделали: победили Францию. Следующая возможность укрепить позиции — встреча с Испанией в Лиге наций.

То, как команда сегодня билась на поле, по-настоящему заряжает энергией. Усталость, конечно, придёт позже. И боль от того, что не добрались до финала, ещё какое‑то время будет ощущаться — особенно когда завтра пройдёт решающий матч. Но сейчас эмоции от борьбы дают мне больше сил, чем отнимают», — приводит слова Тухеля BBC.

Финальный матч ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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