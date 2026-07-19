«То, как команда билась, заряжает энергией». Тухель — после матча с Францией

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что «три льва» постепенно сокращают отставание от сильнейших футбольных сборных мира. Подтверждением этому стала победа англичан над сборной Франции в матче за третье место на ЧМ‑2026 — встреча завершилась со счётом 6:4.

«Думаю, вы все это видели. У нас есть шанс сократить разрыв — но и у соперника есть возможность его снова увеличить. Восемь лет назад Франция становилась чемпионом мира, а четыре года назад дошла до финала. Да, определённый разрыв есть, но это не повод опускать руки — мы как раз хотим его сократить.

Ещё вчера я говорил, что сегодняшний матч — первый шаг к этому. И мы его сделали: победили Францию. Следующая возможность укрепить позиции — встреча с Испанией в Лиге наций.

То, как команда сегодня билась на поле, по-настоящему заряжает энергией. Усталость, конечно, придёт позже. И боль от того, что не добрались до финала, ещё какое‑то время будет ощущаться — особенно когда завтра пройдёт решающий матч. Но сейчас эмоции от борьбы дают мне больше сил, чем отнимают», — приводит слова Тухеля BBC.

Финальный матч ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.