«Они играли с разбитыми сердцами». Тренер сборной Англии — о матче с Францией на ЧМ-2026

Помощник главного тренера сборной Англии Энтони Барри поделился эмоциями после победы в матче за третье место ЧМ-2026 с Францией (6:4).

«Никакого чувства разочарования нет. Просто немного переполнен эмоциями. Мне трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько я горжусь этими игроками. Они играли с разбитыми сердцами. Видел на поле 11 парней с разбитыми сердцами.

И всё же они смогли показать такую игру исключительно благодаря своей гордости за возможность представлять Англию. За последние семь недель наблюдать за тем, каким стал командный дух этой сборной, было настоящей привилегией», — приводит слова Барри BBC.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.