«Настало время Ламина Ямаля». Президент «Барселоны» Лапорта — о финале ЧМ-2026

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о финальном матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины, который пройдёт сегодня, 19 июля.

«Сейчас, мне кажется, настало время Ламина [Ямаля]. Искренне хочу, чтобы это было именно его время. Месси подарил нам столько ярких лет — он навсегда вписан в нашу славную историю. Мы по-настоящему гордимся нашим фондом и той удивительной деталью — не знаю, случайность это или некое провидение, — что когда‑то Месси купал маленького Ламина. Звучит невероятно, но реальность и правда лучше любого вымысла.

Ламин — настоящий гений. Он не теряется даже в ситуациях, которые могли бы сбить с толку кого угодно. В нём столько смелости и энтузиазма, а его зрелость для столь юного возраста просто поражает. Верю: завтрашний день должен стать днём Ламина — днём, когда он по-настоящему громко заявит о себе. Ведь в футболе так и бывает: одни легенды блистали в своё время, а теперь приходит пора новых героев», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнётся в 22:00 мск.