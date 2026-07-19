Кейн: это одна из лучших сборных Англии, в которых я когда-либо играл
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался после победного матча за третье место ЧМ-2026 с Францией (6:4).
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
«Это одна из лучших сборных Англии, в которых я когда-либо играл. Когда видишь ребят в отеле, когда видишь, как мы тренируемся на поле, когда видишь нас в раздевалке, понимаешь, что это уникальная команда. У нас была эта связь, и мы так сильно верили друг в друга», — приводит слова Кейна BBC.
Форвард провёл на ЧМ-2026 семь матчей, в которых отметился шестью голами (два с пенальти) и одной результативной передачей.
Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.
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