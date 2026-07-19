Кейн: это одна из лучших сборных Англии, в которых я когда-либо играл

Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался после победного матча за третье место ЧМ-2026 с Францией (6:4).

«Это одна из лучших сборных Англии, в которых я когда-либо играл. Когда видишь ребят в отеле, когда видишь, как мы тренируемся на поле, когда видишь нас в раздевалке, понимаешь, что это уникальная команда. У нас была эта связь, и мы так сильно верили друг в друга», — приводит слова Кейна BBC.

Форвард провёл на ЧМ-2026 семь матчей, в которых отметился шестью голами (два с пенальти) и одной результативной передачей.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.