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Защитник сборной Франции Кунде: матч за третье место ЧМ-2026 вообще не стоило проводить

Защитник сборной Франции Кунде: матч за третье место ЧМ-2026 вообще не стоило проводить
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Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал поражение от Англии (4:6) в матче за третье место на ЧМ‑2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

– Каково было смотреть матч со скамейки запасных?
– Первый тайм получился откровенно провальным — на то было несколько причин. Во втором тайме мы наконец‑то показали игру, достойную того, чтобы носить синюю футболку. Создали немало моментов, но этого всё равно не хватило. Мы все сильно разочарованы — потерпели второе поражение и не смогли порадовать тренера победой.

– О чём ты сожалеешь?
– Больше всего жаль, что не удалось пробиться в финал. Честно говоря, считаю, что матч за третье место вообще не стоило проводить. Невероятно тяжело перестраиваться на него, когда вся подготовка и мысли были только о финале. Но мы не могли подвести самих себя — были обязаны выйти на поле и сыграть достойно.

В целом, думаю, мы оставили хорошее впечатление и порадовали болельщиков своей игрой, но такой итог турнира всё равно оставляет горькое послевкусие, — приводит слова Кунде L’Équipe.

Финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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