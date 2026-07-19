Защитник сборной Франции Кунде: матч за третье место ЧМ-2026 вообще не стоило проводить

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал поражение от Англии (4:6) в матче за третье место на ЧМ‑2026.

– Каково было смотреть матч со скамейки запасных?

– Первый тайм получился откровенно провальным — на то было несколько причин. Во втором тайме мы наконец‑то показали игру, достойную того, чтобы носить синюю футболку. Создали немало моментов, но этого всё равно не хватило. Мы все сильно разочарованы — потерпели второе поражение и не смогли порадовать тренера победой.

– О чём ты сожалеешь?

– Больше всего жаль, что не удалось пробиться в финал. Честно говоря, считаю, что матч за третье место вообще не стоило проводить. Невероятно тяжело перестраиваться на него, когда вся подготовка и мысли были только о финале. Но мы не могли подвести самих себя — были обязаны выйти на поле и сыграть достойно.

В целом, думаю, мы оставили хорошее впечатление и порадовали болельщиков своей игрой, но такой итог турнира всё равно оставляет горькое послевкусие, — приводит слова Кунде L’Équipe.

Финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.