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Олисе плакал в раздевалке, вингер Франции винил себя за нереализованные моменты

Олисе плакал в раздевалке, вингер Франции винил себя за нереализованные моменты — L’Équipe
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Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе не смог сдержать слёз после поражения от национальной команды Англии в матче за третье место на ЧМ‑2026 (4:6). По данным издания L’Équipe, вингер французской сборной плакал в раздевалке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

По информации источника, футболист тяжело переживал, что упустил два верных голевых момента во втором тайме — оба раза он выходил один на один с вратарём. На 75‑й и 81‑й минутах Олисе не сумел забить, счёт тогда был 4:3 в пользу Англии — эти голы могли переломить ход матча.

При этом Олисе сыграл важную роль в том, что Франция смогла вернуться в игру после неудачного первого тайма. Всего на турнире футболист отдал семь результативных передач и тем самым побил рекорд Пеле (шесть передач на ЧМ‑1970).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам утешил игрока после матча. На пресс‑конференции специалист отметил, что поговорил с Олисе, но не стал раскрывать детали разговора. Для Олисе эта игра с Англией имела особое значение, тренер постарался поддержать футболиста в трудный момент.

Финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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