Олисе плакал в раздевалке, вингер Франции винил себя за нереализованные моменты — L’Équipe

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе не смог сдержать слёз после поражения от национальной команды Англии в матче за третье место на ЧМ‑2026 (4:6). По данным издания L’Équipe, вингер французской сборной плакал в раздевалке.

По информации источника, футболист тяжело переживал, что упустил два верных голевых момента во втором тайме — оба раза он выходил один на один с вратарём. На 75‑й и 81‑й минутах Олисе не сумел забить, счёт тогда был 4:3 в пользу Англии — эти голы могли переломить ход матча.

При этом Олисе сыграл важную роль в том, что Франция смогла вернуться в игру после неудачного первого тайма. Всего на турнире футболист отдал семь результативных передач и тем самым побил рекорд Пеле (шесть передач на ЧМ‑1970).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам утешил игрока после матча. На пресс‑конференции специалист отметил, что поговорил с Олисе, но не стал раскрывать детали разговора. Для Олисе эта игра с Англией имела особое значение, тренер постарался поддержать футболиста в трудный момент.

Финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.