L'Équipe сообщила, где хочет играть Александр Головин в случае ухода из «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в случае ухода из клуба предпочёл бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, именно переезд в чемпионат Саудовской Аравии является приоритетным вариантом для 30-летнего российского футболиста, если он решит покинуть «Монако».

Ранее Foot Mercato сообщал, что интерес к Головину проявляют клубы из Саудовской Аравии. Кроме того, одним из претендентов на хавбека считается «Зенит».

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до июня 2029 года. Вчера он отличился за клуб в предсезонном матче.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10