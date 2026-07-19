«Это был лучший матч чемпионата». Гришин — об игре за третье место на ЧМ-2026
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал матч за третье место на чемпионате мира 2026 года между сборными Англии и Франции лучшим на турнире. Встреча, состоявшаяся в Майами, завершилась победой английской команды со счётом 6:4.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
«Это был лучший матч чемпионата. Играли две команды, у которых не было никаких принципов в обороне. Это было похоже на дворовый футбол. Я получил огромное удовольствие от просмотра», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Финальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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