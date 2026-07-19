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Французская футбольная федерация поблагодарила Дидье Дешама за 14 лет работы со сборной

Французская футбольная федерация поблагодарила Дидье Дешама за 14 лет работы со сборной
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Матч за третье место на ЧМ‑2026 между сборными Франции и Англии прошёл в ночь на 19 июля и завершился со счётом 6:4 в пользу англичан. Эта игра стала последней для Дидье Дешама в роли главного тренера сборной Франции — он руководил командой на протяжении 14 лет. За это время французы провели 185 матчей: 122 победы, 32 ничьи и 33 поражения. В числе главных достижений под его началом — золото ЧМ‑2018 и победа в Лиге наций — 2022, а также серебряные медали Евро‑2016 и ЧМ‑2022. Французская футбольная федерация опубликовала заявление в связи с уходом Дешама.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Французская футбольная федерация (FFF) приветствует и благодарит главного тренера национальной сборной Дидье Дешама за выдающуюся работу, проделанную во главе сборной Франции с 2012 года.

Через несколько дней Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции — так завершится четвертьвековой период его исключительной преданности «синим» и французскому футболу. Бывают такие карьерные пути, которые надолго остаются в истории и страны, и спортивной организации.

Дидье Дешам олицетворял требовательность, дисциплину, чувство единства и любовь к синей футболке сборной. За 14 лет под его руководством сборная Франции вернула себе авторитет, уважение и любовь болельщиков, неизменно оставаясь на высочайшем мировом уровне. Команда завоевала титул чемпиона мира в 2018 году, выиграла Лигу наций в 2021 году и неоднократно выходила в крупные финалы, демонстрируя при этом поразительную стабильность.

Помимо 185 проведённых матчей и 120 побед, Дидье Дешам сумел привить команде культуру высоких результатов и ответственности — она станет ориентиром для будущих поколений. Он способствовал раскрытию многих игроков, выступавших за сборную, сплотил разные поколения вокруг прочных ценностей и укрепил уникальную связь между французами и национальной командой.

Будучи капитаном команды, выигравшей чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000-м, а спустя 20 лет приведшей сборную к мировому золоту уже в качестве тренера, Дешам занимает особое место в истории французского футбола. Немногие отдавали столько сил синей футболке как игроки и тренеры.

Федерация и её сотрудники высоко ценят его отзывчивость и преданность делу. Его след останется неизгладимым — и в Клерфонтене, и в сердцах миллионов болельщиков и волонтёров, о которых он никогда не забывал.

Французская футбольная федерация выражает ему безграничную признательность. Спасибо, Дидье!» — говорится в заявлении федерации.

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