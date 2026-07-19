Вскрылись новые подробности переговоров Салаха с «Бешикташем». Трансфер осложнился

Авторитетные турецкие журналисты сообщили, что вопреки информации различных СМИ, трансфер Мохамеда Салаха в «Бешикташ» ещё не согласован. Более того, переговоры осложнились из-за финансового аспекта.

«Как уже отмечал прошлой ночью, с Салахом достигнуто соглашение по финансовым условиям. Однако из-за дополнительного требования со стороны игрока контракт пока не был подписан. Адвокат Салаха отправился в Дубай в рамках своей запланированной программы. Если начнётся процесс медицинского обследования и подписания, он вернётся в Стамбул», — написал на своей странице в Х Ягыз Сабунджуоглу.

«Только что я поговорил с президентом «Бешикташа» Сердалом Адалы. По поводу трансфера Салаха он сказал: «Пока ещё нет завершённого трансфера. После появившихся в общественном пространстве новостей, что переход завершён, агенты изменили цифры, они захотели поднять их до астрономического уровня. Мы это не приняли. Наши переговоры продолжаются. Очень любим Салаха и достигли соглашения с игроком по всем вопросам, однако пусть все знают: нашим приоритетом являются интересы «Бешикташа». Мы двигаемся в этом направлении. Пусть наши болельщики будут спокойны», — написал у себя на страницах в соцсетях Джандаш Толга Ышык.

Мохамед Салах на данный момент находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем».

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»