Гарри Кейн высказался о работе Томаса Тухеля на ЧМ-2026

Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал работу главного тренера команды Томаса Тухеля на ЧМ-2026.

«Это его первый крупный турнир. Думаю, он многое узнал о команде, о кампании, поездках, об играх и о том, что для этого нужно — о давлении», — приводит слова Кейна BBC.

Тухель возглавил сборную Англии 1 января 2025 года. Нынешний турнир стал для немецкого специалиста первым крупным международным соревнованием во главе национальной команды.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало — 22:00 мск.