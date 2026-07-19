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Незабываемое путешествие почти подошло к концу. Де Пауль — перед финалом ЧМ-2026

«Незабываемое путешествие почти подошло к концу». Де Пауль — перед финалом ЧМ-2026
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Перед финалом ЧМ‑2026 полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль поделился эмоциями в соцсетях. Сегодня, 19 июля, Аргентина поборется за трофей со сборной Испании — старт матча запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Незабываемое путешествие почти подошло к концу. Эти 50 дней подарили нам столько ярких воспоминаний, сильных эмоций и по‑настоящему исторических моментов! Спасибо за вашу любовь и поддержку — именно они помогли нам дойти до этой точки. Огромная гордость — быть аргентинцем и выступать за команду, которая уже навсегда вписала себя в историю. Впереди — последний шаг. Мы выходим в финал с той же верой и надеждой, что и в самом начале», — написал хавбек в соцсети.

Родриго де Пауль, выступающий за «Интер Майами», провёл на турнире шесть матчей за сборную и отдал одну результативную передачу.

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