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Конор Макгрегор раскрыл ставку на финал ЧМ-2026: ирландец может выиграть $ 3,6 млн

Конор Макгрегор раскрыл ставку на финал ЧМ-2026: ирландец может выиграть $ 3,6 млн
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскрыл свою ставку на финал чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ирландец опубликовал в социальных сетях скриншот ставки на матч Испания — Аргентина, который должен пройти в рамках финала турнира. Макгрегор поставил $ 100 тыс на победу Аргентины со счётом 3:2.

Коэффициент ставки составил 36,00. В случае успеха Макгрегор получит $ 3,6 млн — сумма потенциального выигрыша указана в букмекерском купоне.

«Мой прогноз и ставка на финал чемпионата мира! Аргентина победит 3:2», — написал Макгрегор.

Также боец отметил, что ранее увидел в интернете прогноз неизвестного пользователя с таким же счётом и решил последовать ему:

«Пять лет назад какой-то парень в интернете сказал это, мне этого было достаточно. Я иду с ним! Давайте, этот «какой-то парень из интернета», принеси нам победу, детка!» — написал Макгрегор.

Финальный матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной начнётся сегодня, в 22:00 мск.

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