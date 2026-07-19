Дэнни Мёрфи: Тухель сохранит свой пост, но не думаю, что он должен это делать

Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Мёрфи высказался о работе главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.
«Тухель сохранит свой пост, но не думаю, что он должен это делать. Томас потерпел неудачу. Из-за его тактики не попали в финал чемпионата мира.
В нашей команде так много невероятно одарённых футболистов, именно поэтому мы так разочаровались во втором тайме матча с Аргентиной, ведь большинства из них не было на поле.
Самое обидное, что такого уровня дальновидности и креативности, как в матче с Францией, не было в игре с Аргентиной», — приводит слова Мёрфи BBC.
Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало — 22:00 мск.
- 19 июля 2026
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