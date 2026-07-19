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Дэнни Мёрфи: Тухель сохранит свой пост, но не думаю, что он должен это делать

Дэнни Мёрфи: Тухель сохранит свой пост, но не думаю, что он должен это делать
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэнни Мёрфи высказался о работе главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Тухель сохранит свой пост, но не думаю, что он должен это делать. Томас потерпел неудачу. Из-за его тактики не попали в финал чемпионата мира.

В нашей команде так много невероятно одарённых футболистов, именно поэтому мы так разочаровались во втором тайме матча с Аргентиной, ведь большинства из них не было на поле.

Самое обидное, что такого уровня дальновидности и креативности, как в матче с Францией, не было в игре с Аргентиной», — приводит слова Мёрфи BBC.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало — 22:00 мск.

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