Безумный матч Франции и Англии с 10 голами, Царукян проиграл в лиге RAF. Главное к утру

Сборная Англии со счётом 6:4 обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира — 2026, российско-армянский боец Арман Царукян потерпел первое поражение в лиге RAF, уступив американцу Колби Ковингтону, «Зенит» вырвал у «Спартака» Суперкубок России в серии пенальти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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