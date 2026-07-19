Безумный матч Франции и Англии с 10 голами, Царукян проиграл в лиге RAF. Главное к утру
Сборная Англии со счётом 6:4 обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира — 2026, российско-армянский боец Арман Царукян потерпел первое поражение в лиге RAF, уступив американцу Колби Ковингтону, «Зенит» вырвал у «Спартака» Суперкубок России в серии пенальти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Англии со счётом 6:4 победила Францию в матче за бронзу ЧМ-2026, у Саки хет-трик.
- Арман Царукян проиграл Колби Ковингтону в схватке за чемпионский пояс RAF.
- «Зенит» выиграл Суперкубок России, одержав победу над «Спартаком» в серии пенальти.
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