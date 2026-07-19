ФИФА заработала $ 15 млрд на ЧМ-2026 — это выше прогнозов — The Guardian

Чемпионат мира 2026 года принёс Международной федерации футбола (ФИФА) рекордные доходы — организация заработала $ 15 млрд. Это заметно выше первоначальных прогнозов: изначально в ФИФА рассчитывали получить около $ 11 млрд, сообщает The Guardian.

По информации источника, ключевым фактором роста выручки стали продажи билетов на матчи, включая их перепродажу. ФИФА получает комиссию — по 15% и с покупателя, и с продавца, что в сумме существенно увеличило поступления.

Ещё один важный источник дохода — услуги в сфере гостеприимства. Именно эти две статьи позволили итоговой выручке значительно превысить запланированные показатели.

Сегодня, 19 июля, состоится финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины. Начало — в 22:00 мск.