Александр Гришин: Тухель должен остаться

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля на ЧМ-2026.

«Тухель должен остаться. Он их привёл к медалям. Томас отлично отработал. Единственный провал был в матче с Аргентиной, где он заменил атакующих игроков. Третье место на чемпионате мира точно провалом не назовёшь», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Тухель возглавил сборную Англии 1 января 2025 года. Нынешний турнир стал для немецкого специалиста первым крупным международным соревнованием во главе национальной команды.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало — 22:00 мск.