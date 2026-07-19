Александр Гришин: Тухель должен остаться
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля на ЧМ-2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
«Тухель должен остаться. Он их привёл к медалям. Томас отлично отработал. Единственный провал был в матче с Аргентиной, где он заменил атакующих игроков. Третье место на чемпионате мира точно провалом не назовёшь», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Тухель возглавил сборную Англии 1 января 2025 года. Нынешний турнир стал для немецкого специалиста первым крупным международным соревнованием во главе национальной команды.
Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало — 22:00 мск.
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