Sport.es раскрыл реакцию Ф. Торреса на нежелание «Барселоны» продлевать с ним контракт

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес удивлён отсутствием инициативы со стороны клуба в продлении контракта с ним после двух сезонов выступлений на высшем уровне. Форвард считает, что хорошо воспользовался шансами, предоставленными ему главным тренером Ханс-Дитером Фликом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Торрес надеялся на жест доверия от сине-гранатовых. Однако «Барселона» никогда не рассматривала 26-летнего футболиста в качестве главного нападающего команды. Клуб понимал, что пойдёт за новым форвардом после ухода Роберта Левандовского. Подчёркивается, что «ПСЖ» продолжает продвигаться в сделке по трансферу Торреса.

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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