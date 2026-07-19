Кто будет выступать в перерыве финала ЧМ по футболу — 2026: главные звёзды

В перерыве финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины состоится шоу, организованное ФИФА. Команды сыграют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Главными звёздами станут исполнители Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и группа BTS. В числе других участников: Burna Boy, Dai Dai, дирижёр Густаво Дудамель и группа Coldplay.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что концерт будет также нести социальную миссию. Сообщалось, что из-за выступлений перерыв в матче может превысить регламентированные 15 минут.

Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Невероятные стадионы ЧМ-2026: