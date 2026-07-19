Расписание матчей 2-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 19 июля, матчем «Урал» — «Енисей» стартует 2-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Первой лиги (время московское):

19 июля, суббота:

15:00. «Урал» — «Енисей»;

16:00. «КАМАЗ» — «Нижний Новгород»;

17:00. «Велес» — «Челябинск»;

17:00. «Текстильщик» — «Уфа»;

17:00. «Шинник» — «Ленинградец»;

18:00. «Cочи» — «Спартак» Кострома;

18:30. «Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск;

19:00. «Арсенал» Тула — «Нефтехимик.

20 июля, воскресенье:

19:30. «Ротор» — «СКА-Хабаровск».

По итогам прошлого сезона в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги вышли два клуба, набравших по 68 очков: «Родина» (первое место) и воронежский «Факел» (второе место).