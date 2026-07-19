Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 19 июля

Сегодня, 19 июля, состоятся восемь матчей 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 19 июля (время московское):

15:00. «Урал» — «Енисей»;

16:00. «КАМАЗ» — «Нижний Новгород»;

17:00. «Велес» — «Челябинск»;

17:00. «Текстильщик» — «Уфа»;

17:00. «Шинник» — «Ленинградец»;

18:00. «Cочи» — «Спартак» Кострома;

18:30. «Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск;

19:00. «Арсенал» Тула — «Нефтехимик».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. Екатеринбургский «Урал» набрал 61 очко и расположился на третьей строчке турнирной таблицы. 1-й тур сезона-2026/2027 проходит с 11 по 13 июля.