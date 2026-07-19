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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 19 июля

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 19 июля
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Сегодня, 19 июля, состоятся восемь матчей 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 19 июля (время московское):

15:00. «Урал» — «Енисей»;
16:00. «КАМАЗ» — «Нижний Новгород»;
17:00. «Велес» — «Челябинск»;
17:00. «Текстильщик» — «Уфа»;
17:00. «Шинник» — «Ленинградец»;
18:00. «Cочи» — «Спартак» Кострома;
18:30. «Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск;
19:00. «Арсенал» Тула — «Нефтехимик».

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков. Второе место занял воронежский «Факел», также набравший за сезон 68 очков. Екатеринбургский «Урал» набрал 61 очко и расположился на третьей строчке турнирной таблицы. 1-й тур сезона-2026/2027 проходит с 11 по 13 июля.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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