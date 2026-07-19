Главное с ЧМ-2026 на 19 июля: Мбаппе побил рекорд Месси, бронза у сборной Англии
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд аргентинца Лионеля Месси, сборная Англии впервые в истории выиграла бронзу на мировом первенстве.
- Мбаппе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. Француз побил рекорд Месси.
- Сборная Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира.
- Мбаппе высказался о том, что побил рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира.
- Дешам прокомментировал поражение Франции от Англии в последнем матче во главе сборной.
- «Это позор. Обидно за Дешама». Мбаппе прокомментировал поражение Франции в игре за бронзу.
- Макрон обратился к Дешаму после поражения Франции от Англии в матче за бронзу на ЧМ-2026.
- Дешам назвал виновного в поражении сборной Франции в матче за бронзу с Англией на ЧМ-2026.
- Стали известны слова Дешама игрокам сборной Франции после 0:4 в первом тайме с Англией.
- Мбаппе обратился к Дешаму после драматичного матча с Англией на ЧМ-2026.
- Рабьо раскритиковал партнёров по сборной Франции за матч с Англией на ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием нового игрового дня ЧМ-2026 – тут.
Невероятные стадионы ЧМ-2026:
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