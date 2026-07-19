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Главное с ЧМ-2026 на 19 июля: Мбаппе побил рекорд Месси, бронза у сборной Англии

Главное с ЧМ-2026 на 19 июля: Мбаппе побил рекорд Месси, бронза у сборной Англии
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд аргентинца Лионеля Месси, сборная Англии впервые в истории выиграла бронзу на мировом первенстве.

  1. Мбаппе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. Француз побил рекорд Месси.
  2. Сборная Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира.
  3. Мбаппе высказался о том, что побил рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира.
  4. Дешам прокомментировал поражение Франции от Англии в последнем матче во главе сборной.
  5. «Это позор. Обидно за Дешама». Мбаппе прокомментировал поражение Франции в игре за бронзу.
  6. Макрон обратился к Дешаму после поражения Франции от Англии в матче за бронзу на ЧМ-2026.
  7. Дешам назвал виновного в поражении сборной Франции в матче за бронзу с Англией на ЧМ-2026.
  8. Стали известны слова Дешама игрокам сборной Франции после 0:4 в первом тайме с Англией.
  9. Мбаппе обратился к Дешаму после драматичного матча с Англией на ЧМ-2026.
  10. Рабьо раскритиковал партнёров по сборной Франции за матч с Англией на ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием нового игрового дня ЧМ-2026тут.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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