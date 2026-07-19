Главное с ЧМ-2026 на 19 июля: Мбаппе побил рекорд Месси, бронза у сборной Англии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, побив рекорд аргентинца Лионеля Месси, сборная Англии впервые в истории выиграла бронзу на мировом первенстве.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием нового игрового дня ЧМ-2026 – тут.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: