Томас Тухель объяснил, почему не выпустил Букайо Саку в полуфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал своё решение не выпускать вингера Букайо Саку в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2).

«Сака отлично проявил себя. Он был готов играть на чемпионате мира, но я чувствовал ответственность и понимал, что в ситуации с Букайо нельзя форсировать события из-за его недавней травмы. Оставить его вне стартового состава на полуфинал было тяжёлым решением», — приводит слова Томаса Тухеля Генри Уотер в социальной сети X.

Крайний нападающий «трёх львов» вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Вингер отметился хет-триком, а его пятый мяч с 11-метровой отметки принёс англичанам победу и первую за 60 лет медаль на первенстве планеты.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.