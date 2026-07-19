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Томас Тухель объяснил, почему не выпустил Букайо Саку в полуфинале ЧМ-2026

Томас Тухель объяснил, почему не выпустил Букайо Саку в полуфинале ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал своё решение не выпускать вингера Букайо Саку в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Сака отлично проявил себя. Он был готов играть на чемпионате мира, но я чувствовал ответственность и понимал, что в ситуации с Букайо нельзя форсировать события из-за его недавней травмы. Оставить его вне стартового состава на полуфинал было тяжёлым решением», — приводит слова Томаса Тухеля Генри Уотер в социальной сети X.

Крайний нападающий «трёх львов» вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Вингер отметился хет-триком, а его пятый мяч с 11-метровой отметки принёс англичанам победу и первую за 60 лет медаль на первенстве планеты.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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