«Урал» — «Енисей»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 15:00

Сегодня, 19 июля, на поле «Екатеринбург Арены» состоится матч 2-го тура Лиги Pari. Местный «Урал» сыграет с красноярским «Енисеем». Старт будет дан в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит матч судейская бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Помогать ему будут Вадим Тройненков и Андрей Пелых. Резервный судья: Семён Медведев. Делегат матча: Игорь Крапивко, инспектор Алексей Лебедев.

Матч 1-го тура «Урал» проиграл дома московскому «Торпедо» (0:1), пропустив единственный мяч на 90+2-й минуте. «Енисей» свою встречу в гостях выиграл, одолев в Ульяновске местную «Волгу» (2:1).

В прошлом сезоне «Урал» и «Енисей» обменялись победами. В 4-м туре «Урал» в гостях обыграл соперника со счётом 2:0, а «Енисей» взял реванш в Екатеринбурге в 25-м туре (4:2).