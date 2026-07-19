15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоторепортаж с матча Франция — Англия за 3-е место на ЧМ-2026

Дешам прощался с трибунами и обнимал Мбаппе, Сака праздновал хет-трик. Лучшие фото
Англия обыграла Францию в матче за 3-е место
Комментарии

18 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) состоялся матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. В качестве главного арбитра выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Победу со счётом 6:4 одержали англичане, ставшие бронзовыми призёрами мирового первенства.

Лучшие фото матча Франция — Англия – в фотоподборке «Чемпионата».

Первый тайм завершился со счётом 4:0 в пользу сборной Англии. Голы забили Деклан Райс, Эзри Конса и Букайо Сака (дважды).

После перерыва французы отличились три раза подряд: дубль оформил Килиан Мбаппе, ещё один гол записал на свой счёт Брэдли Баркола. На 87-й минуте Сака сделал хет-трик, реализовав пенальти и забив пятый мяч Англии. На 90+6-й минуте Усман Дембеле забил четвёртый гол Франции. На 90+8-й минуте полузащитник англичан Джуд Беллингем установил окончательный счёт.

Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины 19 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android