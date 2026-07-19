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Томас Тухель объяснил отсутствие Кобби Майну в заявке на матч с Францией на ЧМ-2026

Томас Тухель объяснил отсутствие Кобби Майну в заявке на матч с Францией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил о повреждении у полузащитника Кобби Майну, из-за которого тот не смог принять участие в матче за третье место с Францией (6:4) на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Кобби получил травму вчера утром во время нашей последней тренировки. Он почувствовал острую боль в спине», — приводит слова Томаса Тухеля Фабрицио Романо в социальной сети X.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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