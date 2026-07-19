Томас Тухель объяснил отсутствие Кобби Майну в заявке на матч с Францией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил о повреждении у полузащитника Кобби Майну, из-за которого тот не смог принять участие в матче за третье место с Францией (6:4) на чемпионате мира — 2026.

«Кобби получил травму вчера утром во время нашей последней тренировки. Он почувствовал острую боль в спине», — приводит слова Томаса Тухеля Фабрицио Романо в социальной сети X.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).