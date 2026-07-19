Защитник Франции Кунде — о Дешаме: важнее, чем его образ, сам пройденный им путь

Защитник сборной Франции Жюль Кунде рассказал, каким в его памяти останется Дидье Дешам на посту главного тренера национальной команды. Ранее сообщалось, что специалист покинет свою должность. Матч за бронзу чемпионата мира – 2026 с Англией (4:6) стал для него последним за 14 лет в сборной.

«Один конкретный образ? Трудно сказать — их было так много, этот период охватывал долгие годы. Важнее сам пройденный им путь: мы ведь помним, в каком состоянии находилась сборная Франции, когда он возглавил команду. Мы переживали непростые времена как в плане результатов, так и в плане восприятия общественностью. Болельщики охладели к команде. За эти годы ему удалось изменить всё к лучшему благодаря упорному труду его штаба и всех футболистов, игравших под его началом. Мы должны быть благодарны ему за это и за 2018 год. Будущее сборной Франции тоже выглядит многообещающим — у нас отличный состав и множество талантливых игроков.

Было непросто, он очень эмоционально воспринял свой последний матч. Дидье поблагодарил нас за годы совместной работы, за этот турнир и за все наши усилия — даже если не всё получалось идеально. С точки зрения командного духа всё было замечательно, мы подарили много радости французским болельщикам. Это тоже очень важно», — приводит слова Кунде L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, в финале турнира друг с другом сыграют сборные Испании и Аргентины.