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Защитник Франции Кунде — о Дешаме: важнее, чем его образ, сам пройденный им путь

Защитник Франции Кунде — о Дешаме: важнее, чем его образ, сам пройденный им путь
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Защитник сборной Франции Жюль Кунде рассказал, каким в его памяти останется Дидье Дешам на посту главного тренера национальной команды. Ранее сообщалось, что специалист покинет свою должность. Матч за бронзу чемпионата мира – 2026 с Англией (4:6) стал для него последним за 14 лет в сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Один конкретный образ? Трудно сказать — их было так много, этот период охватывал долгие годы. Важнее сам пройденный им путь: мы ведь помним, в каком состоянии находилась сборная Франции, когда он возглавил команду. Мы переживали непростые времена как в плане результатов, так и в плане восприятия общественностью. Болельщики охладели к команде. За эти годы ему удалось изменить всё к лучшему благодаря упорному труду его штаба и всех футболистов, игравших под его началом. Мы должны быть благодарны ему за это и за 2018 год. Будущее сборной Франции тоже выглядит многообещающим — у нас отличный состав и множество талантливых игроков.

Было непросто, он очень эмоционально воспринял свой последний матч. Дидье поблагодарил нас за годы совместной работы, за этот турнир и за все наши усилия — даже если не всё получалось идеально. С точки зрения командного духа всё было замечательно, мы подарили много радости французским болельщикам. Это тоже очень важно», — приводит слова Кунде L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, в финале турнира друг с другом сыграют сборные Испании и Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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