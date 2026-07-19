Карен Хачанов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира Испания — Аргентина

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины, который состоится сегодня, 19 июля.

«Чемпионат мира смотреть удаётся. Как за этим можно не следить? В какой-то степени это как Олимпийские игры. Но, конечно, не все матчи смотрю. Если говорить о финале, против Месси тяжело давать какие-то прогнозы, но мне кажется, что Испания всё-таки может выиграть», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: