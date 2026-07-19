«Милан» рассматривает возможность трансфера Филипа Фодена — Tuttosport

Итальянский «Милан» включил полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена в список своих трансферных целей, сообщает Tuttosport. Руководство итальянского клуба внимательно следит за развитием ситуации вокруг 26-летнего игрока «горожан».

Потенциальный переход хавбека напрямую связан с будущим нападающего «россонери» Рафаэла Леау. Миланский клуб сможет позволить себе трансфер Фодена только в случае продажи португальского форварда, которая обеспечит необходимый объём финансовых средств. На данный момент «Милан» изучает возможные варианты осуществления сделки на случай ухода Леау до закрытия летнего трансферного окна.