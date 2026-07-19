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«Cочи» — «Спартак» Кс: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 18:00

«Cочи» — «Спартак» Кс: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 18:00
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Сегодня, 19 июля, на поле стадиона «Фишт» в Сочи состоится матч 2-го тура Лиги Pari. «Сочи» сыграет со «Спартаком» из Костромы. Старт будет дан в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак Кс
Кострома
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обслужит игру судейская бригада арбитров во главе с Сергеем Федотовым. Помогать ему будут Илья Довольнов и Константин Наприенко. Резервный судья: Виталий Молдован. Делегат: Пётр Петухов. Инспектор: Дмитрий Березнев.

«Сочи» в матче 1-го тура сыграл вничью с «Шинником» (2:2) в гостях, уступая 0:2 к 56-й минуте. «Спартак» дома переиграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счётом 3:1.

В последний раз команды встречались в рамках 1/8 финала Кубка России в октябре 2024 года. Тогда «Сочи» переиграл соперника в серии пенальти — 2:2 (4:2 пен.). До этого коллективы проводили очные матчи лишь во втором дивизионе.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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