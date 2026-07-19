Мяч финала чемпионата мира по футболу — 2026: фото, как выглядит

В финале чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Испании и Аргентины (19 июля) сыграют мячом от Adidas. Модель выполнена в белом цвете с чёрно-золотыми вставками и красными деталями. На мяче указаны названия городов, которые приняли игры мирового первенства.

Фото: Adidas

Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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