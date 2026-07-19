15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мяч финала чемпионата мира по футболу 2026: фото, как выглядит

Мяч финала чемпионата мира по футболу — 2026: фото, как выглядит
Комментарии

В финале чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Испании и Аргентины (19 июля) сыграют мячом от Adidas. Модель выполнена в белом цвете с чёрно-золотыми вставками и красными деталями. На мяче указаны названия городов, которые приняли игры мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Adidas

Встреча пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Главный матч четырёхлетия! Испания и Аргентина зарубятся в финале ЧМ-2026. LIVE
Live
Главный матч четырёхлетия! Испания и Аргентина зарубятся в финале ЧМ-2026. LIVE

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android