Карен Хачанов: Месси вдохновляет. Наверное, по заслугам он обошёл Роналду

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о соперничестве между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси на чемпионате мира, конечно, впечатляет. В его возрасте как лидер сборной он продолжает забивать в решающие минуты. Он удивляет и вдохновляет.

А вопрос, кто круче — Месси или Роналду, это для каждого человека по-разному. Образно говоря, это как Федерер, Надаль, Джокович. Наверное, по заслугам Месси превзошёл Роналду, но дальше дело вкуса.

Если переносить на теннис, Месси — это Роджер, а Роналду — наверное, больше Надаль. Хотя Надаль выиграл в итоге больше Федерера», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.