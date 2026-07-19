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Валерий Газзаев: было бы здорово, если бы судейство с ЧМ внедрили в РПЛ

Валерий Газзаев: было бы здорово, если бы судейство с ЧМ внедрили в РПЛ
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о судействе на чемпионате мира — 2026. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Меня поразило судейство на чемпионате мира с хорошей стороны. На мой взгляд, был запрос давать единоборства. Судьи практически не допускали никакой симуляции, давали играть. Не было такого, что игрок валялся. Помимо технических и тактических действий, были сильнейшие единоборства. Было бы здорово, если бы такое судейство внедрили в наш чемпионат. Это очень важно. Вы посмотрите, какие были единоборства, а судья давал играть. Это говорит о том, что темп игры был очень высокий. Наши игроки и судьи должны это перенять. Это же зрелищность, когда идёт атака в одни ворота, а следом — в другие. Вышли — 45 минут движения», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля, в американском Ист-Ратерфорде. В нём друг с другом сыграют сборные Аргентины и Испании. Действующим обладателем титула является аргентинская команда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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