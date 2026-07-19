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Видео: Соболев кричит «Vamos!» после победы «Зенита» в матче со «Спартаком» в Суперкубке

Видео: Соболев кричит «Vamos!» после победы «Зенита» в матче со «Спартаком» в Суперкубке
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев крикнул «Vamos!» («Вперёд» с испанского языка. — Прим. «Чемпионата») после победы санкт-петербургской команды в OLIMPBET Суперкубке России, где она обыграла московский «Спартак». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» – 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Видео можно посмотреть на странице ФК «Зенит» в VK.

Соболев сравнял счёт во встрече на 90+8-й минуте, реализовав 11-метровый удар. В серии пенальти нападающий также забил с «точки».

Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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