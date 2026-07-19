Мяч Деклана Райса в ворота Франции — второй по скорости гол Англии на чемпионатах мира
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Сегодня, 19 июля, в матче за бронзу чемпионата мира — 2026 сборная Англии обыграла команду Франции со счётом 6:4. Первый гол в матче, забитый английским полузащитником Декланом Райсом, стал вторым самым ранним голом национальной команды на чемпионатах мира. Об этом сообщает Opta Analyst.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Футболист открыл счёт на третьей минуте матча (2.14). Раньше него из представителей английской сборной это удавалось сделать лишь полузащитнику Брайану Робсону, в матче ЧМ-1982 он забил мяч в ворота Франции уже на 28-й секунде.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, в финале турнира друг с другом сыграют сборные Испании и Аргентины.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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