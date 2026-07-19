Мяч Деклана Райса в ворота Франции — второй по скорости гол Англии на чемпионатах мира

Сегодня, 19 июля, в матче за бронзу чемпионата мира — 2026 сборная Англии обыграла команду Франции со счётом 6:4. Первый гол в матче, забитый английским полузащитником Декланом Райсом, стал вторым самым ранним голом национальной команды на чемпионатах мира. Об этом сообщает Opta Analyst.

Футболист открыл счёт на третьей минуте матча (2.14). Раньше него из представителей английской сборной это удавалось сделать лишь полузащитнику Брайану Робсону, в матче ЧМ-1982 он забил мяч в ворота Франции уже на 28-й секунде.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, в финале турнира друг с другом сыграют сборные Испании и Аргентины.