Сборная Аргентины получила одобрение от ФИФА и Белого дома на повторную демонстрацию Фолклендского (Мальвинского) флага. Данное разрешение распространяется на случай победы аргентинской команды в сегодняшнем финальном матче чемпионата мира — 2026 со сборной Испании, сообщает Sky Sports.
Впервые на этом турнире игроки продемонстрировали баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские») сразу после окончания полуфинального матча со сборной Англии, который завершился победой аргентинцев со счётом 2:1.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).
- 19 июля 2026
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