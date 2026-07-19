Сборной Аргентины разрешили продемонстрировать Фолклендский флаг в финале ЧМ-2026

Сборная Аргентины получила одобрение от ФИФА и Белого дома на повторную демонстрацию Фолклендского (Мальвинского) флага. Данное разрешение распространяется на случай победы аргентинской команды в сегодняшнем финальном матче чемпионата мира — 2026 со сборной Испании, сообщает Sky Sports.

Впервые на этом турнире игроки продемонстрировали баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские») сразу после окончания полуфинального матча со сборной Англии, который завершился победой аргентинцев со счётом 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).