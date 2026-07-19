Фото: форма «Спартака» на Суперкубок России с нанесённым стикером в виде болельщика клуба

Московский «Спартак» в матче Olimpbet Суперкубка России по футболу вышел на поле в футболках, на которых был нанесён стикер, изображающий фаната клуба. Он держит в руках шарф, на котором написано «Давай ещё».

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» в матче за трофей проиграл «Зениту» по пенальти (1:1, 2:4 пен), пропустив с пенальти на 90+8-й минуте, а затем проиграв серию. Оба «решающих» удара реализовал экс-игрок москвичей Александр Соболев.

Сезон чемпионата России по футболу красно-белые начнут 25 июля, когда дома сыграют с новичком турнира «Родиной». Игра начнётся в 20:45 мск. Прошлый сезон РПЛ «Спартак» завершил на четвёртом месте и выиграл Фонбет Кубок России.