«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение

«Зенит» в телеграм-канале проинформировал о получении OLIMPBET Суперкубка России на вечное хранение благодаря 10-й победе в турнире. В субботу, 18 июля, сине-бело-голубые победили в указанном соревновании «Спартак» (1:1, 4:2 пен.).

«В соответствии с регламентом турнира клуб, который выигрывает Суперкубок России пять раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый трофей.

Суперкубок России пополнит коллекцию национальных трофеев, оригиналы которых хранятся в клубе: это кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/2019), кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон-2021/2022), кубок России (сезон-2023/2024), а также Суперкубок, выигранный летом 2020 года», — написано в сообщении «Зенита».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: