15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лисандро Мартинес — о сборной Аргентины: для меня привилегия быть частью этой команды!

Лисандро Мартинес — о сборной Аргентины: для меня привилегия быть частью этой команды!
Комментарии

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес опубликовал обращение посвящённое национальной команде, перед финальным матчем чемпионата мира — 2026. Встреча пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прекрасный коллектив и человеческие качества, которые невозможно описать словами. Все без исключения всегда двигаются только вперед, обращая внимание на каждую деталь и отдавая жизнь за эту сборную. Мы будем все вместе, как и с самого первого дня. Для меня привилегия быть частью этой команды!!! Вперёд, Аргентина!!!» — написал Лисандро Мартинес на своих страницах в социальных сетях.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Только мы пытались играть в футбол». Лисандро Мартинес — о полуфинале ЧМ с Англией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android