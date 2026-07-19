Лисандро Мартинес — о сборной Аргентины: для меня привилегия быть частью этой команды!

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес опубликовал обращение посвящённое национальной команде, перед финальным матчем чемпионата мира — 2026. Встреча пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

«Прекрасный коллектив и человеческие качества, которые невозможно описать словами. Все без исключения всегда двигаются только вперед, обращая внимание на каждую деталь и отдавая жизнь за эту сборную. Мы будем все вместе, как и с самого первого дня. Для меня привилегия быть частью этой команды!!! Вперёд, Аргентина!!!» — написал Лисандро Мартинес на своих страницах в социальных сетях.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).