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Кристиан Ромеро — перед финалом ЧМ-2026: как здорово быть частью этой прекрасной семьи

Кристиан Ромеро — перед финалом ЧМ-2026: как здорово быть частью этой прекрасной семьи
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро обратился к болельщикам и партнёрам по команде перед финальным матчем чемпионата мира — 2026 с Испанией, 19 июля, в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё раз, до самого последнего дня защищая эти цвета, скажу, как здорово быть частью этой прекрасной семьи.

За каждой тренировкой, за каждым усилием и за каждым шагом стоит то, что делает нас сильнее, эта невероятная группа и семья, которая решила идти вместе.

Спасибо всем аргентинцам, где бы вы ни находились — завтра вы будете поддерживать и вдохновлять нас. Все вместе ещё раз. Вперёд, Аргентина!» — написал Кристиан Ромеро на своих страницах в социальных сетях.

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