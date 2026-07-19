Кристиан Ромеро — перед финалом ЧМ-2026: как здорово быть частью этой прекрасной семьи

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро обратился к болельщикам и партнёрам по команде перед финальным матчем чемпионата мира — 2026 с Испанией, 19 июля, в 22:00 мск.

«Ещё раз, до самого последнего дня защищая эти цвета, скажу, как здорово быть частью этой прекрасной семьи.

За каждой тренировкой, за каждым усилием и за каждым шагом стоит то, что делает нас сильнее, эта невероятная группа и семья, которая решила идти вместе.

Спасибо всем аргентинцам, где бы вы ни находились — завтра вы будете поддерживать и вдохновлять нас. Все вместе ещё раз. Вперёд, Аргентина!» — написал Кристиан Ромеро на своих страницах в социальных сетях.