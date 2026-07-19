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Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026, независимо от исхода финала турнира — The Touchline

Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026, независимо от исхода финала турнира — The Touchline
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Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провёл заседание, где обсуждались награды, которые будут вручаться после финала чемпионата мира 2026 года. На заседании было принято решение, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» турнира, независимо от исхода финала, где «альбиселесте» сыграет с Испанией (19 июля). Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира. Аргентинский нападающий получал «Золотой мяч» по итогам мировых первенств 2014-го и 2022-го.

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